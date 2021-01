Der studierte Architekt hat laut Mitteilung der Immobiliengesellschaft vom Mittwoch 2008 die mépp ag in Zürich gegründet und ist Partner und Verwaltungsratspräsident dieses Architekturunternehmens. Von 1993 bis 2008 war er Partner und Verwaltungsratspräsident der werkhof ag, Zürich, und in den Jahren 2000 bis 2005 als Dozent für Bauorganisation und von 2009 bis 2016 als Dozent für Immobilienökonomie an der ETH Zürich tätig.

uh/rw

(AWP)