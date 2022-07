NZZone und der ebenfalls zur NZZ gehörende Digital-Advertising-Spezialist Audienzz werden sich künftig um die Vermarktung der Digital- und Printprodukte von Le Temps kümmern, wie die beiden Verlagshäuser am Freitag mitteilten.

Zur strategischen Partnerschaft gehören auch Kooperationen bei den Beilagen und im Veranstaltungsbereich. So sollen NZZ-Beilagen künftig auch via Le Temps in der Romandie verteilt werden. Ebenfalls möglich sind gelegentliche redaktionelle Kooperationen.

(AWP)