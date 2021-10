Beim Biotechunternehmen Obseva kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Finanzchef David Renas werde aus persönlichen Gründen per 5. Januar 2022 von seinem Amt zurücktreten, teilte das Genfer Unternehmen am Freitagabend mit. Renas hatte das Amt erst Anfang 2021 übernommen.