Obseva hat Daten zum Kandidaten Linzagolix an mehreren Kongressen vorgestellt

So habe man die bisherigen klinischen Ergebnisse sowohl in Athen am Fachkongress der "Society of Endometriosis and Uterine Disorders" (SEUD) präsentiert als auch am Weltkongress der "International Society of Gynecological Endocrinology" (ISGE) in Florenz, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Beide Kongresse fanden in diesem Monat statt.

"Die ermutigenden Daten, die auf diesen wichtigen medizinischen Kongressen vorgestellt wurden, unterstreichen das differenzierte therapeutische Potenzial von Linzagolix, um die individuellen Bedürfnisse von Frauen mit Uterusmyomen und Endometriose besser zu erfüllen", wird Brandi Howard, Chief Clinical Officer von Obseva, in der Mitteilung zitiert. Die Daten zeigten, dass Linzagolix mit oder ohne Zusatztherapie starke Menstruationsblutungen aufgrund von Uterusmyomen signifikant reduziere.

hr/ys

(AWP)