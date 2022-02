Obseva schliesst Lizenzabkommen mit Theramex für Vermarktung von Linzagolix

Das Biotechunternehmens Obseva hat für die Kommerzialisierung und die Markteinführung des Medikaments Linzagolix ein Lizenz-Abkommen mit der Pharmafirma Theramex abgeschlossen. Theramex ist spezialisiert auf Frauenkrankheiten. Das Abkommen gilt global ausser in den USA, Kanada und in Asien, wie Obseva am Donnerstag mitteilte.