Obseva stellt Daten aus verschiedenen Studien mit Yselty an Fachkongress vor

Das Biotechunternehmen Obseva hat an der Fachtagung European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) verschiedene Daten zu seinem Produktkandidaten Yselty (Linzagolix) vorgestellt. So wurden etwa Daten zum Einsatz von Yselty bei der Behandlung von Frauen mit schwerer Adenomyose, einer Gebärmuttererkrankung, präsentiert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.