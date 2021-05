Oerlikon baut sein Angebot im Bereich Laser-Auftragsschweissen aus. Die Techniologie, die insbesondere für Produkte in der Automobilindustrie und im Flugzeugbau vielfältige Anwendungen biete, wird mit einem Laser-Kompetzenzzentrum bei Oerlikon Metco am Standort Wohlen AG vorangetrieben, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilt.