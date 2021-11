Beim Industriekonzern Oerlikon tritt Technologiechef (CTO) Helmut Rudigier Ende 2021 in den Ruhestand. Der 1955 geborene Österreicher arbeitet seit 1986 für das Unternehmen. "Er hat unsere Forschung und Entwicklung (FuE) massgeblich geprägt, an innovativen Lösungen mitgewirkt", schrieb Oerlikon am Mittwoch in einem Communiqué.