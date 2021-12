Thoma wurde im April 2019 in den Verwaltungsrat von Oerlikon gewählt. Sie werde sich künftig "voll und ganz ihren Aktivitäten ausserhalb von Oerlikon widmen", heisst es. Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass Thoma vom Technologiekonzern Sulzer für das Amt der Verwaltungsratspräsidentin vorgeschlagen wird. Zudem verlässt sie auch ihren Posten als Geschäftsführerin der Energiegruppe BKW in der ersten Jahreshälfte 2022.

tv/rw

(AWP)