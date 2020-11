Online-Boom beschert Walmart kräftigen Gewinnsprung

Beim grössten US-Einzelhändler Walmart laufen die Geschäfte dank florierender Online-Verkäufe in der Corona-Pandemie überraschend gut. In den drei Monaten bis Ende Oktober stieg der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 22,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro), wie Walmart am Dienstag mitteilte.