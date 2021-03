Online-Boom in der Pandemie beschert Shop Apotheke starkes Jahr 2020

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke will nach einem aussergewöhnlich starken Jahr auch 2021 weiter wachsen und seine Profitabilität nochmals verbessern, allerdings mit etwas weniger Tempo. Im vergangenen Jahr hatte das MDax -Unternehmen von einem Boom bei den Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert und deutliche Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis erzielt, wie Shop Apotheke am Mittwoch in Venlo mitteilte.