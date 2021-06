Online-Modehändler About You will im IPO Aktien für 21 bis 26 Euro loswerden

Bei dem IPO (Initial Public Offering - Erstemission) strebe About You einen Mindestbruttoerlös in Höhe von 600 Millionen Euro aus den neuen Aktien an, hiess es weiter. Mit dem Geld soll das Unternehmen weiter expandieren, der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden. Der Angebotszeitraum der Privatplatzierung, an der nur institutionelle Investoren Aktien erwerben können, beginne an diesem Dienstag (8. Juni) und ende voraussichtlich am kommenden Montag (14. Juni). Als wohl ersten Handelstag nannte About You Mittwoch, den 16. Juni./ngu/men

