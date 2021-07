Opel-Mutter Stellantis investiert 30 Milliarden Euro in E-Autos

Der Autokonzern Stellantis investiert bis Mitte des Jahrzehnts mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner Automodelle. Emissionsarme Fahrzeuge sollen in Europa Ende des Jahrzehnts auf einen Anteil von über 70 Prozent kommen nach 14 Prozent zurzeit, wie Stellantis-Konzernchef Carlos Tavares am Donnerstag bei einer Online-Präsentation ankündigte.