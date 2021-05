Opel-Mutter Stellantis kooperiert mit Foxconn bei digitalen Cockpits

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis holt sich bei der Digitalisierung seiner Autos Unterstützung vom Auftragsfertiger Foxconn. Die Cockpits aller Marken von Peugeot bis Maserati sollen künftig aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma aus Taiwan kommen, kündigte Stellantis am Dienstag an. An dem neuen Gemeinschaftsunternehmen Mobile Drive mit Sitz in den Niederlanden werden Stellantis und Foxconn jeweils die Hälfte halten.