Opel schliesst Werk in Eisenach wegen fehlender Teile bis Jahresende

Der Autobauer Opel schliesst sein Werk in Eisenach wegen Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen von kommender Woche an vorerst bis zum Jahresende. "Die globale Automobilindustrie befindet sich aufgrund der anhaltenden Pandemie und einem weltweiten Mangel an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. In dieser anspruchsvollen und unsicheren Lage plant Stellantis , Anpassungen der Produktion vorzunehmen", begründete ein Sprecher des zum europäischen Grosskonzern Stellantis gehörenden Herstellers am Donnerstag den Schritt. Zunächst hatte die "Automobilwoche" berichtet.