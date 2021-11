Orascom DH sieht anhaltende Erholung in Ägypten

Beim Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH stehen in Ägypten die Zeichen weiterhin auf Erholung. So hielten die positiven Trends im Immobiliengeschäft auch im dritten Quartal an, teilte die Gesellschaft des Investors Samih Sawiris am Montag mit. Einen starken Aufschwung erlebte das Hotelgeschäft.