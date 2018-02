Orascom DH verkauft nicht-strategische Anteile und baut Schulden ab

Über die ägyptische Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt (ODE) seien verschiedene Verträge über den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten abgeschlossen worden, teilt die Gesellschaft des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Montag mit. Zum Abschluss der Transaktionen werde noch die Zustimmung der Generalversammlung von ODE sowie Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in Ägypten benötigt.

KÄUFER FÜR TAMWEEL GEFUNDEN

Zum einen hat Orascom einen Käufer für die Anteile am ägyptischen Hypothekenfinanzierer Tamweel gefunden. Ein Vertrag mit einem Konsortium bestehend aus internationalen und lokalen Investoren sei unterzeichnet worden, so die Meldung. Orascom hatte bereits Ende 2016 angekündigt, für Tamweel einen Käufer zu suchen.

Den Verkaufspreis beziffert die Gruppe in der Mitteilung auf "bis zu 15,9 Mio CHF", wobei von dieser Summe 10% variabel seien. Dank der Transaktion könne die Gruppe in diesem Zusammenhang Verbindlichkeiten von 60,9 Mio CHF per Ende September 2017 dekonsolidieren.

Weiter seien Verträge zum Verkauf von Anteilen an den Hotels Makadi Gardens, Royal Azur und Club Azur sowie eines Grundstücks an der ägyptischen Destination Makadi unterzeichnet worden. Vertragspartner sei die Meeting Point International Egypt, eine Tochtergesellschaft der FTI Group. Der Wert der Anteile sei auf 49,7 Mio CHF festgelegt worden.

AKTIE IM PLUS

An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Bis Handelsschluss legten die Aktien um 5,0% auf 15,65 CHF zu. Seit Anfang Jahr resultiert damit ein Kursplus von mehr als 40%. Innert zwölf Monaten hat sich der Wert der Titel sogar fast verdreifacht.

Die vollständigen Zahlen zum Geschäftjahr 2017 will die Gesellschaft am 5. April publizieren.

an/rw/yr

(AWP)