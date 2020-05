Bei Orell Füssli kommt es zu einer Änderung in der Gruppenleitung. So werde Personalleiter Peter Crottogini das Unternehmen verlassen, hiess es in einer Medienmitteilung vom Montag. Seine Stelle übernimmt per 1. Juli Sonja Lütolf, die bisherige Leiterin "Human Resources" der Division Sicherheitsdruck.