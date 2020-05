Die Aktionäre des Traditionsunternehmens Orell Füssli haben am Mittwoch an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Dabei gab es wie angekündigt einige Änderungen im Gremium. Neu wurden Mirjana Blume, Martin Folini und Luka Müller in den Verwaltungsrat gewählt, wie Orell Füssli schreibt. Nicht mehr zur Wahl angetreten waren Caren Genthner-Kappesz, Beat Lüthi und Peter Stiefenhofer.