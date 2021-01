Orell Füssli plant am Bahnof Luzern eine neue Filiale. Im Rahmen des Joint-Ventures mit Thalia soll im Frühjahr 2022 ein Bücherladen auf einer Fläche von rund 270 Quadartmeter eröffnet werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine wichtige Rolle nehme dabei die Integration einer Kaffeebar ein, die in Kooperation mit dem lokalen Gastronomielabel "Kaffeekranz" betrieben wird.