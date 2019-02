Osram rutscht zum Jahresauftakt in die Verlustzone

(Ausführliche Fassung) - Der Lichtkonzern Osram ist zum Jahresauftakt in die roten Zahlen gerutscht. So trübte sich die Automobilkonjunktur - ein wichtiger Faktor für Osram - deutlich ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Aber auch die Nachfrage bei Smartphones und in der Allgemeinbeleuchtung ging zurück. Mit einem verschärften Sparprogramm will Osram nun gegensteuern. Die Aktie verlor vorbörslich mehr als 1 Prozent.