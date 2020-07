Pandemie kostet auch Sportwagenbauer Porsche Umsatz und Gewinn

Auch der Sportwagenbauer Porsche büsst in der Corona-Krise kräftig Gewinn ein und sieht seine langfristigen Renditeziele erst einmal in weite Ferne rücken. Das operative Ergebnis der Porsche AG sackte im ersten Halbjahr um mehr als ein Viertel auf gut 1,2 Milliarden Euro ab, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht der Konzernmutter Volkswagen hervorgeht. Bei einem Umsatz von rund 12,4 Milliarden Euro ergibt sich eine Rendite von knapp 10 Prozent. Mindestens 15 Prozent hat sich Porsche eigentlich als Massstab gesetzt - und hält daran auch fest. Dafür werde man weitere Massnahmen zur Effizienzsteigerung ergreifen, kündigte Finanzvorstand Lutz Meschke an.