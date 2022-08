Patrimonium: Stéphane Bonvin verkauft Beteiligung an Mitgründer Syz und Heine

Mit diesem Entscheid wird die Trennung zwischen den Aktionariaten zweier bedeutender Akteure des Schweizer Immobilienmarktes vollzogen. Stéphane Bonvin ist CEO und Mehrheitsaktionär der Investis-Gruppe, die seit Juni 2016 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein nationaler Anbieter von Immobiliendienstleistungen.

Die Patrimonium Asset Management AG verwaltet laut den Angaben ein Vermögen von 4 Milliarden Franken (Stand 30.06.2022), davon 2,9 Milliarden im Immobilienbereich und 1,1 Milliarden in den übrigen Privatmärkten Private Debt, Infrastruktur und Private Equity. Die Gesellschaft agiert auch als Fondsleitung für den börsenkotierten Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fonds ("PSREF").

uh/tv

(AWP)