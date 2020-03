Pax Holding baut Beteiligung am Schweizer Start-up Dextra aus

Die Pax Holding und die deutsche Versicherungsgruppe die Bayerische haben ihre Beteiligung am Schweizer Insurtech-Start-up Dextra ausgebaut. In Form einer Kapitalerhöhung sowie durch die Übernahme weitere Aktien hätten die beiden Ankeraktionäre ihren Anteil von 69 Prozent auf nun 81 Prozent aufgestockt, teilte Dextra am Montag mit. Pax hält dabei 44 Prozent (bisher 38 Prozent) und die Bayerische 37 Prozent (31%).