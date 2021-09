PayPal schluckt japanischen Bezahldienst Paidy für 2,7 Mrd Dollar

Der US-Zahlungsabwickler PayPal baut mit der Übernahme des japanischen Bezahldienstleisters Paidy für 2,7 Milliarden Dollar in bar seine Position auf dem asiatischen Markt aus. Dies teilte PayPal in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des sogenannten Buy-Now-Pay-Later(BNPL)-Unternehmens, Russell Cummer, sowie Geschäftsführer Riku Sugie werden ihre Funktionen nach der Übernahme beibehalten, hiess es in der Erklärung. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.