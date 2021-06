Der Bezahldienst Paypal will verstärkt ins angestammte Geschäft des Rivalen Klarna mit "Später-Bezahlen"-Angeboten vorstossen. Die US-Firma führte am Dienstag eine Option zum Zahlen von Einkäufen nach 30 Tagen ein. Ausserdem können Händler künftig einen entsprechenden Button in ihrer Shops integrieren, mit dem Kunden die Option direkt auswählen können.