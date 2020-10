Peach-Property-Aktionäre machen Weg für Kapitalerhöhung frei

Die Aktionäre der Peach Property Group haben am Montag an der Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit angenommen. Insbesondere wurde dabei beschlossen, neues genehmigtes Kapital in Höhe von nominal 3,3 Millionen Franken für die geplante Kapitalerhöhung zu schaffen. Damit ist auch der Einstieg des neuen Ankeraktionärs Ares Management Corporation gesichert.