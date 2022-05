Peach Property bestätigt Prognose 2022: Nettomieteinnahmen von 113-117 Mio

Das Immoblilienunternehmen Peach Property hat am Freitag an seiner Generalversammlung die Prognosen für das Gesamtjahr 2022 trotz der aktuellen Marktunsicherheiten bestätigt: Die Gesellschaft erwartet währungsbereinigte Nettomieteinnahmen in Höhe von 113 bis 117 Millionen Franken und ein operatives Betriebsergebnis (FFO I) in Höhe von 18 bis 21 Millionen.