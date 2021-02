Peach Property ernennt Thorsten Arsan zum neuen Finanzchef

Arsan folgt als CFO auf Marcel Kucher, der das Unternehmen in bestem beidseitigem Einvernehmen nach der ordentlichen Generalversammlung Ende Mai 2021 verlassen wird, wie es heisst. Arsan bringt 19 Jahre Erfahrung in der Wohnimmobilienbranche mit. Er war zuletzt acht Jahre lang als Corporate Finance und Deputy Head of Finance & Treasury bei der Vonovia-Gruppe tätig.

Mit Arsan will die Peach Property Group den Wachstumskurs fortsetzen, wie es weiter heisst. Zudem soll die Profitabilität gesteigert werden. Insbesondere sollen die Finanzierungskosten gesenkt und die Kapitalstruktur der Gruppe auf den erwarteten Wachstumskurs ausgerichtet werden, so die Mitteilung.

mk/cf

(AWP)