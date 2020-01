Pensionsverpflichtungen belasten Paketdienst UPS

Eine Sonderbelastung bei der Altersversorgung seiner Beschäftigten hat dem US-Paketlieferdienst United Parcel Service (UPS ) im vierten Quartal einen Verlust eingebrockt. Weil im Zuge einer Neubewertung der Pensionsverpflichtungen 1,8 Milliarden US-Dollar (rund 1,63 Milliarden Euro) verbucht wurden, stand unter dem Strich ein Minus von 106 Millionen Dollar, wie der Konzern am Donnerstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Um diesen Effekt und weitere, kleinere Effekte bereinigt hätte UPS einen Gewinn von 1,84 Milliarden Dollar eingefahren. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten trotzdem schlecht an: Vorbörslich lag die UPS-Aktie rund 0,9 Prozent im Minus.