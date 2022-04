Pensionsverpflichtungen in Schweizer Firmen im ersten Quartal gesunken

Trotz der globalen Ereignisse seien die Schweizer Pensionsverpflichtungen in den Unternehmensbilanzen so stark wie in keinem anderen Quartal gesunken, heisst es in einer Mitteilung von WTW vom Dienstag. Begründet wird dies mit dem sprunghaften Anstiegs der Anleiherenditen, anhand derer der Diskontierungssatz berechnet wird. Konkret stiegen die Renditen der Unternehmensanleihen im ersten Quartal laut WTW um rund 90 Basispunkte.

Vor diesem Hintergrund hätten sich die Verpflichtungen um mehr als 12 Prozent gegenüber dem Vorquartal reduziert. Ob die lange Phase der sehr tiefen Diskontierungssätze von unter einem Prozent nun vorbei ist, lasse sich aber kaum vorhersagen, betonen die Pensionskassenexperten von WTW.

sta/rw

(AWP)