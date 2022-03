Perfect Holding legt vor "Reverse Takeover" nochmals Zahlen vor

Die früher in der Geschäftsfliegerei tätige Perfect Holding hat noch einmal Zahlen für ein Geschäftsjahr vorgelegt. Demnach erzielte das Unternehmen 2021 keinen Umsatz mehr. Es fielen aber Kosten in der Höhe von 410'000 Franken an, welche nur teilweise durch einen Darlehensverzicht gedeckt wurden. So resultierte unter dem Strich ein Verlust von 143'000 Franken, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist.