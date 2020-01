Perrot Duval schliesst Verkauf von Infranor an Guangzhou Haozhi ab

Mit dem Abschluss der Transaktion geht die Infranor Holding mit ihren elf Tochtergesellschaften sowie die Bleu-Indim SA an die Guangzhou Haozhi Industrial Co. Ltd über. Der Nettowert der Transaktion nach Abzug der Schulden von Infranor liegt wie bereits früher kommuniziert bei 33,7 Millionen Franken. Die Infranor Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von 38,9 Millionen Franken.

Die Generalversammlungen von Haozhi und Perrot Duval haben dem Handwechsel bereits im vergangenen Juli zugestimmt. Mittlerweile ist auch die Zustimmung der Behörden und der Börse in China erfolgt.

cf/uh

(AWP)