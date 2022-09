Personal fehlt: Schiphol ruft Airlines zu Flugstreichungen auf

Wegen eines akuten Mangels an Sicherheitspersonal hat der Amsterdamer Flughafen Schiphol Fluggesellschaften am Montag zum Streichen von Flügen aufgefordert. Reisende müssten sich rechtzeitig über Verspätungen und ausfallende Flüge informieren, teilte der Flughafen am Nachmittag mit. Es gebe Verzögerungen und lange Wartezeiten. Reisende müssten deshalb damit rechnen, dass sie ihren Flug verpassen. Die Warteschlangen von Fluggästen reichten bis weit vor das Flughafengebäude.