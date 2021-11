Zehnder ist laut einer Mitteilung vom Donnerstag am 16. November nun nach kurzer Krankheit im Kreis seiner Familie verstorben und hinterlässt fünf Kinder sowie 16 Enkelkinder.

Bereits 1976 hatte Zehnder seine Anteile an der Firma an seine Partner übertragen und schied im Jahr 2000 aus dem Unternehmen aus. Das Beratungsunternehmen Egon Zehnder beschäftigt den Angaben nach heute 525 Beraterinnen und Berater in 63 Büros und 37 Ländern.

sta/kw

(AWP)