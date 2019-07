Personalchefin Kugel verlässt Siemens

Personalchefin Janina Kugel wird den Technologiekonzern Siemens verlassen. Der Vertrag laufe in gegenseitigem Einvernehmen im Januar 2020 aus, teilte Siemens nach einer Aufsichtsratssitzung am Mittwoch in München mit. Kugel führte bei Siemens die Verhandlungen für das im vergangenem Jahr eingesetzte Spar- und Stellenabbauprogramm in der kriselnden Kraftwerkssparte mit rund 6900 Arbeitsplatzkürzungen. Mit Ablauf ihres Vertrages stand Kugel dann fünf Jahre an der Spitze des Personalressorts. Insgesamt 17 Jahre war sie bei Siemens.