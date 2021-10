Pfandbriefzentrale mit Gewinn - Anleihebestand auf Rekordwert

Per Ende September 2021 hat die Pfandbriefzentrale Anleihen von 6,1 Milliarden Franken emittiert, wie der Hypothekenfinanzierer am Donnerstag mitteilte. In der gleichen Zeit seien Anleihen im Umfang von 2,7 Milliarden Franken zur Rückzahlung fällig gewesen. Damit sei der Bestand der Pfandbriefanleihen um 3,4 Milliarden Franken auf den Höchststand von 69,1 Milliarden Franken gestiegen.

Dies entspreche einem Wachstum von 5,1 Prozent des Bestandes seit dem 31. Dezember 2020. Die Ratingagentur Moody's bewertet die Anleihen der Pfandbriefzentrale mit der Höchstnote "Aaa".

Der Gewinn stieg in den ersten drei Quartalen 2021 auf 12,0 Millionen Franken von 9,8 Millionen in der Vorjahresperiode. Als Gemeinschaftswerk aller 24 Kantonalbanken stehe die Gewinnorientierung bei der Pfandbriefzentrale nicht im Vordergrund, hiess es weiter.

pre/ra

(AWP)