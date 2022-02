Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum zeigt sich überraschend spendabel. Der Vorstand habe beschlossen, Aufsichtsrat und Hauptversammlung eine Dividende von 4,08 Euro je Aktie vorzuschlagen, hiess es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung. Das entspreche einem Ausschüttungsvolumen von etwa 65 Prozent des vorläufigen Konzerngewinns nach Steuern für das Geschäftsjahr 2021. Experten hatten mit 2,37 Euro deutlich weniger erwartet. Im Vorjahr hatte Pfeiffer 1,60 Euro und damit 50 Prozent des Volumens an die Anteilseigner gezahlt.