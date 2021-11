Pfeiffer Vacuum steigert Überschuss deutlich

Die starke Nachfrage insbesondere von Chipherstellern treibt die Geschäfte des Vakuumpumpenspezialisten Pfeiffer Vacuum an. Gewinn und Umsatz stiegen in den ersten neun Monaten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum kräftig. Der Nettogewinn wurde mehr als verdoppelt auf 52 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der endgültigen Zahlen im nordhessischen Asslar mitteilte. Der Umsatz wuchs - wie bereits seit Ende Oktober bekannt - um gut ein Viertel auf den Rekordwert von 575 Millionen Euro.