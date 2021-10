Pharmafirma Cosmo will Cassiopea vollständig übernehmen

Schon eine Weile hat das Biopharmaunternehmen Cosmo Pharmaceuticals über die weitere Zukunft der Dermatologie-Tochter Cassiopea nachgedacht. Nun ist die Entscheidung gefallen: Cassiopea soll über ein öffentliches Umtauschangebot wieder in die Strukturen von Cosmo eingebunden werden, wie das in Dublin ansässige Unternehmen am Montag mitteilte. Das öffentliche Tauschangebot werde voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen.