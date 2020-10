Pharmakonzern Sanofi wird für 2020 nochmals optimistischer

Der französische Pharmakonzern Sanofi hebt nach einem Ergebnissprung im abgelaufenen Quartal nochmals die Prognose für das Gesamtjahr an. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) wird nunmehr für 2020 ein Zuwachs von sieben bis acht Prozent angepeilt, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Zur Halbjahresbilanz hatten die Franzosen noch ihre Ziele auf sechs bis sieben Prozent angehoben.