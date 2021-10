Pharmariese Merck schliesst Deal für Generika von Covid-19-Pille ab

Dies teilten der Konzern und MPP am Mittwoch gemeinsam mit. Von MPP ausgewählte Hersteller könnten generische Versionen der Tablette produzieren. Unternehmen müssen dafür bei MPP eine Unterlizenz für das Arzneimittel Molnupiravir beantragen. Diese würde so lange gebührenfrei bleiben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Corona-Pandemie als "Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung" einstuft.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft derzeit eine Notzulassung für das Medikament, das Merck zusammen mit Ridgeback Biotherapeutics entwickelt hat. Einer klinischen Studie zufolge könnte es bei frühzeitiger Verabreichung das Risiko von schweren Erkrankungen und Tod durch eine Covid-19-Infektion halbieren.

(AWP)