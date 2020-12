Phoenix-Mecano-VRP rechnet in China mit höherer Bewertung von DewertOkin

Phoenix Mecano will die Sparte der Möbel-Antriebe unter der Marke DewertOkin an die Tech-Börse STAR Market in Schanghai bringen. In China werde die Wachstumsstory besser verstanden und dort habe sich ein regelrechtes Technologie-Cluster für diese Branche gebildet, sagte Verwaltungsratspräsident Benedikt Goldkamp gegenüber "Finanz und Wirtschaft" (Online).