Phonak-Mutter Sonova baut 13 Stellen in Murten ab

Die bereits kommunizierten Sparmassnahmen bei Sonova treffen den Standort in Murten. Der Konzern, bekannt für seine Hörgerätemarke Phonak, will künftig nur noch ein sogenanntes Operation Center in der Schweiz betreiben. Am Standort im Kanton Freiburg habe man daher 13 Mitarbeitern die Kündigung aussprechen müssen.