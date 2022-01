Phuket als Fernreiseziel trotz Omikron weiter sehr beliebt

Thailands grösste Insel Phuket lockt trotz der weltweiten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus weiterhin zahlreiche Touristen an. Täglich registrierten sich derzeit durchschnittlich 4000 Urlauber für den so genannten "Thailand Pass", der für eine Reise auf die Insel notwendig ist, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Mittwoch unter Berufung auf die Tourismusbehörde Phukets. Die meisten Antragsteller kämen aus Deutschland, Russland und Grossbritannien, hiess es.