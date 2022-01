Der Zweiradbauer Pierer Mobility erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Das österreichische Unternehmen geht von einem Umsatzwachstum von 6 bis 10 Prozent aus und stellt eine EBITDA-Marge von 15 bis 17 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent in Aussicht, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Zum Umsatzplus sollen laut den Angaben "trotz der Herausforderungen in der Zulieferkette" alle Kernbereiche beitragen, also das Geschäft mit Motorrädern und mit Velos sowie E-Bikes.