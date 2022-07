Piloten und Fluggesellschaft SAS wollen erneut verhandeln

Nach über einer Woche Pilotenstreik wollen die skandinavische Fluggesellschaft SAS und die Pilotenvereinigungen neue Verhandlungen aufnehmen. Am Mittwoch soll in Stockholm ein neuer Anlauf unternommen werden, um eine Einigung in dem Schlichtungsverfahren zu finden. Das teilten die verschiedenen Pilotenvereinigungen am Dienstag mehreren skandinavischen Medien mit.