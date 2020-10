Poenina-CFO Fotios Michos verlässt die Firma

(Meldung vom Vortag ergänzt um Aktienkurs und Kommentar) - Bei der Gebäudetechnik-Gruppe Poenina kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Finanzchef Fotios Michos werde das Unternehmen verlassen, teilte Poenina am Mittwochabend mit. Er wolle sich beruflich verändern, der Schritt erfolge in gutem Einvernehmen.