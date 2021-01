Poenina ernennt Thomas Syfrig zum neuen Finanzchef

Syfrig verfüge über 15 Jahre Finanz- und Strategieerfahrung in verschiedenen Branchen und soll die Weiterentwicklung der Gruppe mitgestalten, teilte Poenina am Freitagabend mit. Zuletzt arbeitete er während vier Jahren als Finanzchef für die Bergbahnen Flumserberge. Davor war er für Firmen wie KPMG oder Credit Suisse in leitenden Funktionen tätig.

Thomas Syfrig ist auch der Neffe von Poenina-Verwaltungsratspräsident Marco Syfrig. Doch er habe sich im Evaluationsprozess durchsetzen müssen und sei vom Verwaltungsrat einstimmig als neuer CFO gewählt worden, unter Ausstand von Marco Syfrig, versichert Poenina.

