'Pokémon-Go'-Macher versuchen ihr Glück mit eigenen Spielefiguren

Die Macher von "Pokémon Go" wollen als Nächstes eine eigene Spiele-Welt entwickeln, statt nur anderorts erfundene Figuren aufs Smartphone zu bringen. Die am Mittwoch vorgestellte App "Peridot" weckt Erinnerungen an die einst populären Tamagotchis: Es geht darum, Tierfiguren zu pflegen, zu beschäftigen und grosszuziehen. Anders als die Tamagotchis können Peridots allerdings auch bei schlechter Pflege nicht sterben, wie die Entwicklerfirma Niantic betont.